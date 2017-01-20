Darüşşafaka Doğuş’tan kritik galibiyet

Play-off yarışı yapan Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 7 oyuncusundan skor bulduğu maçta 71-64 yenerek 8. sırada haftayı tamamladı. Daçka, 9. sıradaki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile arasındaki galibiyet farkını 2'ye çıkardı.

Darüşşafaka Doğuş, sahasında kazanma alışkanlığını sürdürdü Turkish Airlines Euroleague'nin 18. haftasında özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla Unics Kazan'ı 71-64 mağlup etti. Wanamaker ve Moerman hücumda etkili olurken Clyburn de rakibin en skorer oyuncusu Langford'u iyi savunarak sonuçta belirleyici oldu.

Maça Daçka, Wanamaker, Anderson, Clyburn, Moerman ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Konuk Unics'in ilk 5'i ise Stoll, Clarke, Langford, Kaymakoğlu, Parahuski'den oluştu. Daçka maça hızlı başladı. Moerman ve Wanamaker'ın yüksek yüzdeli hücumlarının yanında Langford'u sert savunmayla iyi durdurdan Daçka 6'ncı dakikayı 15-7, 8'inci dakikayı 23-11 önde geçti. Darüşşafaka Doğuş ilk çeyreği de 23-17 üstün geçti.

İkinci çeyreğin ilk iki dakikasında kısa süreli bir bocalama geçiren Daçka savunma sertliğini bırakmayınca skor üstünlüğünü kaptırmadı ve 14. dakikada Clybrun'ün hızlı hücum sonrası smacıyla farkı tekrar 8'e çıkardı: 28-20. Ancak Unics oyunun temposunu düşürüp boyalı alan savunmasını da sertleştirince 19. dakikada 31-33 öne geçti. Unics, devreyi 33-34 önde bitirdi.

KİLİDİ SON ÇEYREKTE ÇÖZDÜLER

İkinci yarıya Daçka penetrelerle boyalı alanı kullanarak başladı ve 6-1'lik seriyle 39-35 öne geçti. 25. dakikada Clyburn'ün iki spektaküler turnikesiyle Darüşşafaka Doğuş 47-39'luk üstünlük sağladı. Unics yine maçı bırakmadı ve 2.5 dakikada yakaladığı seriyi Stoll'un üçlüğüyle sonlandırıp tekrar eşitliği yakaladı: 47-47. Unics, Langford'un üçlüğüyle 3 sayılık üstünlük yakalasa da Wanamaker'ın son saniye turnikesiyle Daçka farkı bire indirdi: 51-52.Daçka son çeyreğe sahanın her iki yönünde de agresif başladı. Rakibini üst üste top kayıplarına zorlayan Daçka hücumda da ısrarla boyalı alanı zorlayınca 16-5'llik bir seri yakalayarak 35. dakikada 10 sayılık bir farkla öne geçti: 67-57. Daçka, Zizic'in basketiyle de son iki dakikaya 71-62 önde girdi ve maçı da 71-64 kazandı.

MAÇ NOTLARI

-Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla Euroleague'de 10 galibiyetini aldı. Bu aynı zamanda Daçka'nın sahasındaki üst üste 4'üncü galibiyeti oldu.

-Darüşşafaka Doğuş'ta Brad Wanamaker 34 dakika sahada kaldı ve 16 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle takımının en değerli oyuncusu oldu.

-Daçka'da boynundaki sakatlık tam geçmeyen Semih Erden bu hafta da forma giyemedi.

-Daçka son haftalarda yakaladığı ribaunt üstünlüğünü Unics karşısında da sürdürdü. 19 hücum toplam 49 ribaunt alan Daçka rakibine de 15 ribauntluk fark attı.

-Daçka bu akşam alışılmışın altında üçlük yüzdesiyle oynadı: 20'de 4 isabetle yüzde 20.

-Unics Kazan oyuncuları maç boyunca sık sık serbest atış çizgisine gitmesine karşın düşük bir yüzdeyle oynadı: 12/19 ve yüzde 63.

-Unics'te Euroleague'in en skorer oyuncusu Langford bu akşam Daçkalı oyuncuların sert savunması karşısında en verimsiz maçlarından birini oynadı: 18'de 4 şut isabeti ve 9'da 5 serbest atış.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 7, Anderson 10, Moerman 17, Zizic 13, Wilbekin 6, Bertans 2, Harangody, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Oğuz Savaş

UNICS Kazan: Stoll 3, Langford 16, Clarke 3, Kaimakoglou, Parakhouski 13, Johnson 10, Williams 6, Panin, Antipov 13

1. Periyot: 23-17

Devre: 33-34

3. Periyot: 51-52