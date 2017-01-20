Drone gözünden sörfçü ve dev köpekbalığının macerası

Bir sörfçünün peşine takılan dev beyaz köpekbalığının kovalamacası drone ile kaydedildi.

Dronelar riskli durumları tespit etmek ve buna karşı önlem almak için insanlığa yardımcı olabilir mi? Rüzgar sörfü (kitesurf) konusunda yazılar yazan blogger Isabella Fabre, Avusturalya'da yaşadığı ölümcül kovalamacayı drone ile tespit etmeyi başardı. Fabre, Perth şehrinin 400 kilometre güneyindeki Fitzgerald River Ulusal Parkı'nda yaptığı tatil sırasında sörf yaparken yaşadığı macerayı videoya kaydetti.

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30 yaşındaki Fransız blogger bölgedeki sağ sularda sörf yaparken, arkadaşı Cyril de bir uçan drone ile yüksekten onu videoya çekiyor. Ters dönen zayıf rüzgarla başetmeye arkadaşının çevresinde büyük bir karartı farkediyor. Önce bu gölgenin kendi kullandığı uçurtma, daha sonra ise oyuncu bir yunus olduğunu düşünse de kısa sürede birşeylerin ters gittiğini anlıyor.

Bir yandan yukarıdan onu drone ile onu kameraya çekmeye çalışırken, bir yandan da bu gölgenin aslında dev bir beyaz köpekbalığı olduğunu anlıyor. Suyun içinden çıkmaya çalışan Fabre'yi telsizle uyaran arkadaşı, belki de genç kadını ölümcül bir olaydan kurtarıyor. Fabre acilen kıyıya çıkarken, köpekbalığının bölgede bir süre daha dolaştığı drone videosundan takip edilebiliyor.

Avusturalya sahilleri köpekbalığı saldırılarının yoğun görüldüğü lokasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2016 yılında Avusturalya kıyılarında 26 köpekbalığı saldırısı yapıldığı rapor edildi. Sydney şehrinin de dahil olduğu New South Wales eyaleti, bu saldırılara önlem almak için çeşitli çözümlere 16 milyon dolar yatırmış durumda. Bu çözümler arasında sörfçülere anında köpekbalığı gözlem uyarısı yapan özel bir akıllı telefon uygulaması da bulunuyor.