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FENERBAHÇE
22 Ocak 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Fenerbahçe’de Simon Kjaer sevinci

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
12:3220 Ocak 2017
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Fenerbahçe’de Simon Kjaer sevinci

Fenerbahçe, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocat yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümüne düz koşuyla başladı. Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından soğumadan istasyon hareketleri yaparak kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. İdmanın basına açık olan ilk yarım saatlik son bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular 5’e 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Teknik Direktör Dick Advocaat’ın Medipol Başakşehir maçının taktik idmanını gerçekleştirdiği bildirildi.

Kjaer takımla çalıştı

Fenerbahçe’de sakatlığı geçen Simon Kjaer takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı süren Volkan Şen ve ağrıları devam eden Aatıf Cheacheou ile tedavilerine devam edilen Uygar Mert Zeybek idmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ise özel program eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe Simon Kjaer
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