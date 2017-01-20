Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı

Sevilla’da istediği süreyi alamayan Brezilyalı futbolcu Ganso,, kulübü ile bağlarını koparmak üzere... ABD Ligi’ne gitmeyi düşünen Ganso için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devreye girdi.

Ara transferi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, sürpriz bir biçimde orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'nun haberine göre Sevilla'ya büyük umutlarla gelen ancak istediği kadar süre alamayan Ganso, kulübü ile gemileri yaktı. ABD Ligi'nde de futbol yaşamını sürdürmeye sıcak bakan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray yönetimi hemen devreye girdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde bulunan Ganso ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ikna etme konusunda önemli aşama kaydetti.

Riekerink`in Podolski korkusu Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transferde sakat futbolcuların durumunun etkili olacağını söyleyerek, Podolski'nin de takımda kalıp kalmayacağının bu süreçte çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İlgili Haberi Oku

Yönetim, başarılı orta saha oyuncusundan “Tamam” yanıtı aldığı an Sevilla ile görüşmelere başlayacak. İspanyolların da Sambacıyı satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Ganso, Sevilla'da bu sezon 12 maçta 1 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.