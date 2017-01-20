Gaziantep Basketbol İstanbul BB’yi ağırlayacak

Spor Toto Basketbol Lig’in 15. haftasında Gaziantep Basketbol 21 Ocak Cumartesi günü sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Gaziantep Basketbol, Spor Toto Basketbol Lig'in 15. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içinde FIBA Avrupa Kupası K Grubu’nda Romanya ekibi BC Mures takımını yenerek moral bulan Gaziantep Basketbol ligin 15. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbul Büyükşehir Belediyesini yenerek son haftalarda iyi giden çıkışını sürdürmek istiyor.

Gaziantep Basketbol Kulübü’nün Başkanı Deniz Köken, yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 5. hafta maçında Romanya temsilcisi Mures’i 100-79 yenerek son 16 takım arasına kalma şanslarını son maça kadar sürdürdüklerini söyledi.

“Final niteliğinde maça çıkacağız”

Gelecek hafta grubun son haftasında karşılaşacakları Fransız ekibi Chalon karşısında galibiyet hedeflediklerini söyleyen Köken, ”Fransız ekibi Chalon ile kendi evimizde oynayacağımız maç final niteliğinde bir maç olacak. Galip gelmemiz halinde Gaziantep’in adını son 16’ya yazdıracağız. Mağlup olmamız durumunda ise diğer grup maçlarının sonucuna göre durumumuz belli olacak” dedi.

“Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz”

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde oynanan son 2 maçı da kazandıklarını hatırlatan Deniz Köken, ”Geçtiğimiz hafta Uşak deplasmanında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bu hafta sonu evimizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacağız. Onlar da son haftaların formda ekiplerinden. Özellikle son haftalarda öne çıkan oyuncularımızın kazanma arzumuz ile sahaya koydukları mücadeleyi bu maçta da gösterebilirsek kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Tüm sporseverleri bu önemli karşılaşmada yanımızda görmek istiyoruz ve Cumartesi günü saat 17.00’de Şahinbey Spor Salonu’na basketbol takımımızı desteklemeye bekliyoruz” diye konuştu.