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GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
GALATASARAY
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İşte Galatasaray’ın Karabükspor kadrosu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının 18 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
14:2020 Ocak 2017
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İşte Galatasaray’ın Karabükspor kadrosu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Bu maçın kamp kadrosunda yer alan futbolcularda belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci yer almazken, Yasin Öztekin kadro dışı kaldıktan sonra ilk defa 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.”

Etiketler
galatasaray Karabükspor spor toto süper lig
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