Ivan’a Kartal pençesi

Forvet takviyesi için tüm şartları zorlayan Beşiktaş, Hırvat yıldız Ivan Santini için menajeriyle irtibata geçti. Kara Kartal 27 yaşındaki başarılı golcüye kiralama teklifi yapacak.

Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği yeni bir forvet transferi için tüm şartları zorluyor. Finansal fair-play kriterleri nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılar, Avrupa'dan birçok ismi yakından takip ediyor. Scout ekibinin bulduğu Caen'in forveti Ivan Santini için teknik ekipten onay çıktı. Kartal, bu sezon 17 maçta 10 gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşecek.

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Sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Santini'nin bonservisiyle alınması hem Beşiktaş'ın mali durumu hem de Caen yönetiminin yüksek bedel istemesi ilk aşamada zor gözüküyor. Bu nedenle Fransa'da formunun zirvesinde çıkan Santini'ye 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Siyah-beyazlı yönetimin de oyuncuya 3 milyon Euroluk bir teklifte bulunacağı öğrenild