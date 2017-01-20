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23 Ocak 2017 20:00
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Ivan’a Kartal pençesi

Forvet takviyesi için tüm şartları zorlayan Beşiktaş, Hırvat yıldız Ivan Santini için menajeriyle irtibata geçti. Kara Kartal 27 yaşındaki başarılı golcüye kiralama teklifi yapacak.
08:3420 Ocak 2017
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Ivan’a Kartal pençesi

Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği yeni bir forvet transferi için tüm şartları zorluyor. Finansal fair-play kriterleri nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılar, Avrupa'dan birçok ismi yakından takip ediyor. Scout ekibinin bulduğu Caen'in forveti Ivan Santini için teknik ekipten onay çıktı. Kartal, bu sezon 17 maçta 10 gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşecek.

19 Ocak 2017 Ahmet Çalık transferinde Beşiktaş gerçeği Galatasaray'ın Ahmet Çalık transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği; fakat genç oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesiyle girişimlerin sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Santini'nin bonservisiyle alınması hem Beşiktaş'ın mali durumu hem de Caen yönetiminin yüksek bedel istemesi ilk aşamada zor gözüküyor. Bu nedenle Fransa'da formunun zirvesinde çıkan Santini'ye 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Siyah-beyazlı yönetimin de oyuncuya 3 milyon Euroluk bir teklifte bulunacağı öğrenild

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beşiktaş ivan santini
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