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M’billa Osmanlıspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.
15:2220 Ocak 2017
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M’billa Osmanlıspor maçında yok

Süper Lig'de 25 puanla 7. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana bütün oyuncular katıldı. Antrenman takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. Daha sonra ısınma ve açma germe hareketleri yapan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmanı taktik maçla tamamladı. Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa, takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Osmanlıspor mücadelesinde forma giymesi zor gözüküyor.

Antalyaspor, başkent ekibi Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 21 Ocak Cumartesi günü sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak, uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Etiketler
Antalyaspor Osmanlıspor spor toto süper lig
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