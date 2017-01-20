Milli takıma girecek güreşçiler belli oldu

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde dün başlayan şampiyona bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası kilogram kategorilerinde Kadın Güreş Milli Takımı'na seçilen sporcular şöyle:
48 kilogram: Evin Demirhan, Emine Çataoğlu, Özge Kuzucukdır, Sümeyye Sezer
53 kilogram: Fikriye Gök, Aysun Erge, Laman Gürbanova, Burcu Kebic
55 kilogram: Bedia Gün, Nuray Karadağ, Mehlika Öztürk, Dilan Kaya
58 kilogram: Derya Bayhan, Neslihan Ulusoy, Hatice Ece Tekin, Aybike Cintaş
60 kilogram: Gamze Nur Adakan, Özlem Göldağ, Ebru Kenger, Cemile Unudan
63 kilogram: Hafize Şahin, Aslı Tuğcu, Sinem Topçu, Ecem Uygun
69 kilogram: Buse Tosun, Kadriye Aksoy, Aslı Demir, Burcu Üğdüler
75 kilogram: Yasemin Adar, Tuğba Kılıç, Gülşen Cengiz, Beste Altuğ