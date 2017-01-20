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Milli takıma girecek güreşçiler belli oldu

Afyonkarahisar’da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası’nda yapılan final maçları sonrası Kadın Güreş Milli Takımı’na girecek sporcular belli oldu.
20:5420 Ocak 2017
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Milli takıma girecek güreşçiler belli oldu

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde dün başlayan şampiyona bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası kilogram kategorilerinde Kadın Güreş Milli Takımı'na seçilen sporcular şöyle:

48 kilogram: Evin Demirhan, Emine Çataoğlu, Özge Kuzucukdır, Sümeyye Sezer

53 kilogram: Fikriye Gök, Aysun Erge, Laman Gürbanova, Burcu Kebic

55 kilogram: Bedia Gün, Nuray Karadağ, Mehlika Öztürk, Dilan Kaya

58 kilogram: Derya Bayhan, Neslihan Ulusoy, Hatice Ece Tekin, Aybike Cintaş

60 kilogram: Gamze Nur Adakan, Özlem Göldağ, Ebru Kenger, Cemile Unudan

63 kilogram: Hafize Şahin, Aslı Tuğcu, Sinem Topçu, Ecem Uygun

69 kilogram: Buse Tosun, Kadriye Aksoy, Aslı Demir, Burcu Üğdüler

75 kilogram: Yasemin Adar, Tuğba Kılıç, Gülşen Cengiz, Beste Altuğ

Etiketler
Kadın Güreş Milli Takımı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası
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