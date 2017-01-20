Moussa Sow’dan ’10 mumara’ öneri

Fenerbahçe'de Sow, Al Ahli’den eski takım arkadaşı Riberio'yu teknik heyete önerdi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli yıldızı, 10 numara transferi için Brezilyalı orta sahaya kefil oldu.

10 numara transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Al Ahli'de forma giyen orta saha oyuncusu Everton Riberio'nun ismi gündeme geldi. Brezilyalı futbolcunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmek için sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Kanarya, Moussa Sow'un eski takım arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamanın peşinde…

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Afrika Kupası için milli takımda olan Sow, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Advocaat'a, Riberio için çok olumlu bir referans verdi. Senegalli yıldız, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyuncu eksikliğini gidereceğini Hollandalı çalıştırıcıya anlattı. Son kararı Advocaat'ın vereceği transferde Sow da eski takım arkadaşı ile sürekli görüşüp Kanarya hakkında bilgi veriyor.