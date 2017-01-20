Steven Gerrard Liverpool’a geri döndü

Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard 1,5 yıl sonra yuvasına geri döndü ancak antrenör olarak... Gerrard, Liverpool Akademesi'nde antrenörlük yapacak.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard yuvasına geri döndü… Eski futbolcu, Liverpool Akademesi’nin başına geçti. Kırmızı formayı 17 yıl boyunca terleten Gerrardy, Liverpool’dan ayrılarak 1,5 sezon boyunca MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.

36 yaşındaki oyuncu Liverpool Akademisi’nde antrenörlük yaparak genç oyuncuların gelişimine yardımda bulunacak.

Steven Gerrard, kendisi gibi takımın eski oyuncularından Alex Inglethorpe’un altında görev yapacak.

Gerrard da Liverpool altyapısından çıkarak kulüpte bir efsane haline gelmişti. Premier Lig’i hiç kazanamayan İngiliz efsane, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.