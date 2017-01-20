Teknik direktör arayan Alanyaspor, Beşiktaş’a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, antrenman çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde yapıldı. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, 5’e 2 pas çalışmasının ardından idman taktik çalışmayla noktalandı.

“BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU”

İdmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Kalpar’a teknik direktörlük hayatında başarılar diledi. Pazartesi Günü Beşiktaş ile normalde sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını söyleyen Savut, “Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Alt yapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan ve puanlar için çalışacağız” dedi.

“GUERRIE RAHATSIZLIĞINI ATLATTI”

Takımda eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural’ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey’in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını belirtti. Beşiktaş maçında Candeias ve Omeruo’nun da kart cezalı olacağını hatırlatan Savut, Guerrier’in de ufak rahatsızlığını atlatarak takımla birlikte çalıştığını bildirdi.

Beşiktaş maçından umutlu olduğunu dile getiren Savut şöyle konuştu:

“Devre arasında iyi hazırlandık. Yaşanan gelişmelerin takımı çok etkilemeyecek. Son maçta şansız bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasında gol yedik, sonra 2 ve 3. goller geldi. Bunlar altından kalkacak kolay şeyler değil. Ancak maçta reaksiyon gösterdik ve toparlandık, çabaladık ama sonucu puan ve puanlara getiremedik.”

Savut, takımda çok önemli oyuncularının eksik olduğunu ve bu oyuncuların da yerlerinin zor doldurulduğunu ifade ederek, “Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlıklarımız var ama tam kadro hazırlandığımızda gerçek performansımızı sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum.”