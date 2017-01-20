TFF’de hakem skandalı!

Lisansı iptal edilen hakeme maç verildiği ortaya çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten lisansı iptal edilen Gökhan Kızıltan'ı TFF MHK Ankara İl Hakem Kurulu maçlarda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu’nun (AFDK) 28.08.2016 tarih ve 140 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile, resmi evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen Ankara İl hakemi Gökhan Kızıltan’a 6 ay hak mahrumiyeti verildiği için, lisansı iptal edilmişti. Ancak! Kızıltan’ın lisansı iptal edilmesine rağmen, hala görev aldığı farkedildi. Üç ay ceza alan başka Hakem İbrahim Tokmak tarafından yapılan bilgi amaçlı şikayet üzerine TFF, Gökhan Kızıltan’ın lisansını tekrar iptal etti.

Ankara İl hakemi olan Gökhan Kızıltan’ın lisansı 28.08.2014 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu’nun (AFDK) kararı ve “evrakta sahtecilik ve yanıltma eylemi” nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Lisansı iptal edilmesine rağmen, TFF’de lisansı aktif hale getirilen Kızıltan’a haftalık müsabaka bültenlerinde Ankara il hakem kurulu birçok maçta görev verdiği ortaya çıktı. Kimler tarafından tekrar lisansı aktif hale getirildiği bilinmeyen Ankara il hakemi Gökhan Kızıltan’a maç verilmesi, disiplin talimatına göre mümkün değildi. Şu anda da hakem ilgilerinde lisansının karşısında iptal ibaresi yer alıyor.

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CEZA ALAN BAŞKA BİR HAKEM UYARDI

Disiplin talimatlarında herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir denilmesine rağmen resmi evrakta sahtecilikten 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve yönetmelik gereği lisansı iptal edilen hakeme 2016 yılında tekrar görev verildiği ortaya çıkıyor. Bu durum 3 ay ceza alan başka bir hakem tarafından farkediliyor ve mahkemeye taşınıyor.

Olayı farkeden hakem, TFF Merkez Hakem Kurulu’na bilgi amaçlı dilekçe gönderdi. Bu gelişme üzerine, Kızıltan’ın lisansı tekrar iptal edildi. Ancak 2014’ten bu yana lisansı iptal edilen Gökhan Kızıltan’ın şikayetten önceki dönemde aldığı maçlar ve tarihleri şöyle:

İŞTE O MAÇLAR

28.08.2016, U17 Ligi, Genç Kartallar – Sincan Gücü Spor (yardımcı hakem),

30.08.2016, U15 Ligi, Çayırhan Park Spor – Ank. B. Kent Kartal (hakem),

31.08.2016, U17 Ligi, Ank. Hasköy Spor – K.Yaka İdmanyurdu (yardımcı hakem),

31.08.2016, U17 Ligi, Ank. Seçkin Spor – Kıbrısköyü Spor (hakem),

16.10.2016, Coca Cola Gelişim Ligi, Şentepespor-Ayaşspor (hakem)

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LİSANSI İPTAL EDİLEN HAKEME KİM VE NASIL GÖREV VERDİ ?

Olayı farkeden ve bilgi edinmek için müracaatta bulunan kişi, İstanbul İl Hakemi İbrahim Tokmak. Tokmak, “Benim de lisansım iptal edildiği için bu durumu kendime hem saygısızlık hem de haksızılık olarak gördüğüm için MHK’ye bildirimde bulundum” şeklinde konuşarak olayın ortaya çıkmasını sağladı.

“Eğer böyle bir hakkım varsa ben de geri dönmek isterim” diyen İbrahim Tokmak şu açıklamaları yaptı:

”Benim anlamadığım konu ceza alan hakeme tekrar kimler tarafından görev verildiği. Lisansı iptal edilen bir hakeme nasıl tekrar görev verildi ? Kim veya kimler, iptal edilen lisansı tekrar aktif hale getirdi. Bahsi geçen Gökhan Kızıltan’ın lisansı resmi olarak iptal ise MHK bu hakemin lisansını TFF içerisinde veya var ise kurullar içerisinde kimlerin açtırdığının tespitini yapıp, disiplin soruşturması neden açtırmıyor ? Ceza alan ve lisansı iptal edilen kişinin lisansını kimler aktif hale getirdi. Bu kişiler tespit edilerek TFF savcılığa şikayet edecek mi? Burada çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. ”Lisansı iptal olan Gökhan Kızıltan’ın yönettiği resmi, amatör müsabakalar ve okul müsabakalarında kararlarının geçerliliği olmadığı. Bu maçlar yeniden oynanacak mı? Yönettiği bu müsabakalardan hesabına TFF bütçesinden müsabaka ücreti yatırıldı mı? Bu haksız kazançlar ve lisanssız bir hakemin yönettiği maçlar ne olacak, merak ediyorum”