Trabzonspor’un yeni transferini Muslera ağırladı

Trabzonspor’un yeni transferi Caceres, İstanbul’da Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı Muslera’nın evinde kaldı.

Martin Caceres, uzun süredir peşinde koşan Trabzonspor'a sonunda ‘Evet' dedi ve önceki gün İstanbul'a geldi. Deneyimli stoper ve eşini,Uruguay Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ağırladı. Muslera'nın evinde misafir ettiği 29 yaşındaki oyuncuya, ‘Türkiye'ye gelerek çok doğru bir seçim yaptın. Trabzonspor'da çok başarılı olacağına inanıyorum” dediği bildirildi.

Martin Caceres Trabzonspor için İstanbul`da Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve son görüşmeyi yapacağı Martin Caceres, İstanbul'a geldi İlgili Haberi Oku

YILLIK 2.5 MİLYON

Trabzonspor’un yeni transferi Martin Caceres'e ödeyeceği rakamda netleşti. Uruguaylı savunma oyuncusunun bordo-mavililer ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.