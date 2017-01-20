Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Trabzonspor’un yeni transferini Muslera ağırladı

Trabzonspor’un yeni transferi Caceres, İstanbul’da Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı Muslera’nın evinde kaldı.
08:2420 Ocak 2017
0
Trabzonspor’un yeni transferini Muslera ağırladı

Martin Caceres, uzun süredir peşinde koşan Trabzonspor'a sonunda ‘Evet' dedi ve önceki gün İstanbul'a geldi. Deneyimli stoper ve eşini,Uruguay Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ağırladı. Muslera'nın evinde misafir ettiği 29 yaşındaki oyuncuya, ‘Türkiye'ye gelerek çok doğru bir seçim yaptın. Trabzonspor'da çok başarılı olacağına inanıyorum” dediği bildirildi.

18 Ocak 2017 Martin Caceres Trabzonspor için İstanbul`da Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve son görüşmeyi yapacağı Martin Caceres, İstanbul'a geldi İlgili Haberi Oku

YILLIK 2.5 MİLYON

Trabzonspor’un yeni transferi Martin Caceres'e ödeyeceği rakamda netleşti. Uruguaylı savunma oyuncusunun bordo-mavililer ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Etiketler
caceres galatasaray muslera trabzonspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER