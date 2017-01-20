Trabzonspor’un yeni transferini Muslera ağırladı

Martin Caceres, uzun süredir peşinde koşan Trabzonspor'a sonunda ‘Evet' dedi ve önceki gün İstanbul'a geldi. Deneyimli stoper ve eşini,Uruguay Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ağırladı. Muslera'nın evinde misafir ettiği 29 yaşındaki oyuncuya, ‘Türkiye'ye gelerek çok doğru bir seçim yaptın. Trabzonspor'da çok başarılı olacağına inanıyorum” dediği bildirildi.
YILLIK 2.5 MİLYON
Trabzonspor’un yeni transferi Martin Caceres'e ödeyeceği rakamda netleşti. Uruguaylı savunma oyuncusunun bordo-mavililer ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.