Akhisar Belediyespor 0-0 Kayserispor / Maç özeti

Manisa'da oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Akhisar Belediyespor ile Kayserispor golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takımın sergilediği defansif futbola kötü saha zemini de eklenince izleyiciler sıkıcı bir maç seyretti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz hafta lider Medipol Başakşehir’e 5-0 yenilen Kayserispor ile deplasmanda Kardemir Karabükspor’a tek golle mağlup olan Akhisar Belediyespor’un mücadelesi kötü zeminin de etkisiyle oldukça sıkıcı geçti. Son bölüme kadar iki takımın da risk almadığı maçta gol sesi çıkmadı.

Maça Akhisar Belediyespor iyi başladı. Topa hakim olan ve rakip kaleyi uzaktan şutlarla yoklayan ev sahibi ekip, kaleci Ahamada’ya takıldı. Daha sonra oyunda dengeyi sağlayan Kayserispor, maçın uzun bir süre orta saha mücadelesi şeklinde geçmesini sağladı.

ISI HARİTASI

Maçın geneli ciddi gol pozisyonundan yoksun ve temposuz geçerken, son bölüm karşılıklı hızlı ataklara sahne oldu. Galibiyete ihtiyacı olan iki takımın da son bölümde hızlı hücumlarla pozisyonlar bulduğu maçta hem Akhisar Belediyespor hem de Kayserispor gol bulmayı başaramadı.

Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçında da golle tanışamayan Kayserispor, özellikle ikinci yarının son bölümünde önemli fırsatlar yakaladı. Ancak son vuruşlardaki etkisizlik, sarı-kırmızılı takımın gol bulmasını engelledi. Tolunay Kafkas’ın takımın başına geçmesi ile defansif olarak daha güçlü bir takım görünümünde olan Akhisar Belediyespor ise Trabzonspor’a transferi an meselesi olan ve bu nedenle kadroda yer almayan Rodallega’yı çok aradı. Özellikle final paslarındaki hatalar, Manisa ekibinin ciddi gol pozisyonuna girmesini zorlaştırdı.

Bu beraberlikle puanını 21 yapan Akhisar Belediyespor, 13. sırada yer aldı. 13 puana yükselen Kayserispor ise 16. sırada kaldı.

MAÇ KADROSU

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Güray'ın ceza sahası içi sağından arka direğe ortaladığı topa, sol altıpas çizgisi üstünde Deniz'in kafa vuruşunda seken meşin yuvarlağa, Umut kale çizgisinin hemen önünde ayağıyla dokundu, top az farka üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Deniz'in ceza yayının yaklaşık 5 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top kale direğinin üstünden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan Lawal'ın ortaladığı topa ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine vuran Levent'in şutunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.

33. dakikada Ömer'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçip kaleye yönelen topu kaleci Ahamada uzanarak kontrol etti.

39. dakikada Deniz'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı kesme ortaya, altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda Umut dokunamayınca, meşin yuvarlak kale direğinin yarım metre yanından dışarıya çıktı.

55. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

61. dakikada Lawal'ın ara pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'nın ellerinde kaldı.

81. dakikada Güray'ın ara pasına hareketlenen Lawal'ın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan sert şutunda kaleci Bora ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

84. dakikada Akhisar Belediyespor'un geliştirdiği kontratakta Olcan'ın orta saha yakınlarından ceza sahası içerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Mabiala'ya çarparak kornere çıktı.