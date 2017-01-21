Alanyaspor’a Yunan stoper

Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'da forma giyen Giorgios Tzavellas'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer sezonunda 4’üncü transferine imza attırdı. Savunmaya takviye yapan kulüp yönetimi, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK’un tecrübeli stoperi Giorgios Tzavellas’ı renklerine bağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde deneyimli oyuncu 29 yaşındaki Giorgios Tzavellas, 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

‘HIZ KESMİYORUZ’

Transfer çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Giorgios Tzavellas’ın takıma güç katacağına inanıyorum. Bugün devre arasının 4’üncü transferine de imzayı attırdık. Kendisine çok sayıda teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Tzavellas’ın Alanyaspor’da başarılara imza atacağına inanıyorum. Transferde emeği geçen menejer Cenk Yazıcı’ya da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

‘BAŞARI İÇİN BURADAYIM’

İyi ve hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Giorgios Tzavellas da “Beni çok sıcak karşıladılar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım” diye konuştu.

Son 4 sezon Yunanistan ekibi PAOK’ta forma giyen Giorgios Tzavellas, daha önce Monaco, Frankfurt ve Panionios’da top koşturdu. PAOK formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi ve 19 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan tecrübeli stoper, ülkesi Yunanistan’ın milli formasını da 18 kez terletti.