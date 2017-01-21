Beşiktaş taktik çalıştı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşular ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman istasyon koşuları, top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması ile devam etti. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Antalya’ya giderek kampa girecek.