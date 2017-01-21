Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’e sordu; golü verdi!

Karabük'te ilginç anlar yaşandı... Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin'in golünde hakem Cüneyt Çakır pozisyonu, sarı-kırmızılı futbolcuya sordu ve golü verdi!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Karabükspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 16. dakikada Yasin Öztekin ile 1-0 öne geçti. Selçuk İnan’ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan sarı-kırmızılı futbolcu kaleci Ahmet Şahin’i geçerek topu filelere gönderdi.

Ancak ilginç anlar bu andan sonra başladı… Galatasaraylı futbolcular ilk önce tereddütte kalsa da sevinmeye başladı. Karabüksporlu futbolcular, Çakır’a itiraz ederken Galatasaraylı futbolcular da hakemin etrafını sardı.

Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’in yanına giderek oyuncuya topu elle alıp almadığını sordu. Ancak Yasin omzunu göstererek itirazların doğru olmadığını vücut diliyle gösterdi. Çakır bu diyalog sonrasında orta noktayı gösterdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.