Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:01
KARABÜKSPOR
2 - 1
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’e sordu; golü verdi!

Karabük'te ilginç anlar yaşandı... Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin'in golünde hakem Cüneyt Çakır pozisyonu, sarı-kırmızılı futbolcuya sordu ve golü verdi!
19:2421 Ocak 2017
0
Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’e sordu; golü verdi!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Karabükspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 16. dakikada Yasin Öztekin ile 1-0 öne geçti. Selçuk İnan’ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan sarı-kırmızılı futbolcu kaleci Ahmet Şahin’i geçerek topu filelere gönderdi.

Ancak ilginç anlar bu andan sonra başladı… Galatasaraylı futbolcular ilk önce tereddütte kalsa da sevinmeye başladı. Karabüksporlu futbolcular, Çakır’a itiraz ederken Galatasaraylı futbolcular da hakemin etrafını sardı.

Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’in yanına giderek oyuncuya topu elle alıp almadığını sordu. Ancak Yasin omzunu göstererek itirazların doğru olmadığını vücut diliyle gösterdi. Çakır bu diyalog sonrasında orta noktayı gösterdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Etiketler
Cüneyt Çakır galatasaray Karabükspor yasin öztekin
Son güncelleme: 19:30 | 21.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER