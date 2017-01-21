Elazığspor 2-2 Manisaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Manisaspor’la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Kısal, Kamil Çetin
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Mehmet Yiğit, Cajic, Traore, Berk Yıldız (Kehinde dk. 46), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Youssef dk. 76), Hakan Bilgiç, Murat Kalkan, Tom, Çağrı Ortakaya
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Metin Yüksel, Mikic (Muhammet dk. 76), Erman Bulucu, Dimov, Emre Öztürk, Hakan Turan (Umut dk. 55), Ozan Sol (İsmail Haktan dk. 67), Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Goller: Bahattin (dk. 8), Erman (dk. 83) (Manisaspor), Tom (dk. 55 pen.), Cajic (dk. 62) (Elazığspor)
Kırmızı kart: Emre (dk. 90) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Savaş (Manisaspor), Çağrı (Elazığspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOOOOL! 8. dakikada defanstan atılan uzun topla buluşan Bahattin, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
20. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail çeldi.
25. dakikada sağ kanattan Çağrı'nın pasında topla buluşan Traore’nin şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.
32. dakikada Berk'in pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı.
36. dakikada Berk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Timur'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
GOOOOL! 55. dakikada Erman, ceza sahası içinde Timur'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başında geçen Tom, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
GOOOOL! 62. dakikada Kehinde'nin ceza sahasında vuruşunda top defansa çarparak Cajic'in önüne düştü. Cajic'in vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
76. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası dışında topu önüne alan Tom’un şutunda meşin yuvarlak az bir farkla üstten auta çıktı.
GOOOOL! 83. dakikada korner sonrası oluşan karambolde topla buluşan Erman, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
85. dakikada Youssef kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet'in kafa vuruşuna meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.