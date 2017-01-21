Ersun Yanal Kasımpaşa’ya yenilmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, görev aldığı takımların başında Kasımpaşa'ya yenilmedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, görev aldığı takımların başında Kasımpaşa’ya mağlup olmadı. Yanal, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe takımlarının başında yer aldığı dönemlerde Kasımpaşa ile oynanan maçlarda rakibine yenilmedi. Bugün kadar Spor Toto Süper Lig’de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 kez olmak üzere Kasımpaşa karşısında 8 maça çıkan Yanal, söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ersun Yanal’ın görevde olduğu takımlar Kasımpaşa kalesini 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Trabzonspor deplasmanda çıkış arıyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor aynı başarıyı Kasımpaşa karşısında da elde etmek istiyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahada 10 puan toplayarak istediği performansı gösteremedi. Ligin ikinci yarısına yeni transferleriyle birlikte yeniden bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmıştı. Bordo-mavililer Kasımpaşa ile oynayacağı maçı kazanarak bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste iki maç kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 16 randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa yarın İstanbul’da yapacakları maçla birlikte 16. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında ligde yapılan 15 maçta Trabzonspor 6 galibiyet elde ederken Kasımpaşa ise 4 kez galip geldi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, rakip kaleye 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Trabzonspor’un İstanbul’da 1 galibiyeti bulunuyor

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 7 maçtan sadece birinde galip gelebildi. Tek galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, İstanbul’da 3 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Bordo-mavili takım, dış sahada Kasımpaşa’ya 12 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.