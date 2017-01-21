Fenerbahçe ilk yarıyı lider tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler’i sahasında 89-76 mağlup ederek 13. galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe, puan durumunun son sırasında yer alan Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler'i 89-76 mağlup ederek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ülker Sport Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Melih-Sloukas-Datome-Barış-Vesely 5'lisiyle başlarken, konuk ekip de sahaya Thomas-Shorter-Hummer-Morrison-Galloway 5'iyle çıktı. Rakibine oranla oldukça rahat bir maç çıkaran Fenerbahçe ilk çeyreği 24-18 önde kapattı. Ligde şu ana kadar galibiyet alamayan Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler, güçlü rakibi karşısında da fazla direnç gösteremedi. İkinci periyotta konuk ekip özellikle sayı üretmekte zorlanırken, Fenerbahçe; Antic ve Bogdanovic'in 3'lükleriyle farkı iyice açtı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 44-29 önde tamamladı.

Mücadelenin 3. periyodu oldukça durgun geçti. İki takım da bu periyotta yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı. Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler, bu bölümde biraz olsun toparlansa da farkı eritme konusunda çok başarılı olamadı. Fenerbahçe, son periyoda 60-47 önde girdi. Mücadelenin son bölümü de üçüncü periyot gibi karşılıklı top kayıplarıyla geçti. Fenerbahçe'de Melih ve Berk Uğurlu oyuna katkısıyla öne çıkan isimler oldu. Konuk ekipte bençten gelen isimlerden yalnızca Yesukan 2 sayı bulabildi. Ted'de kalan bütün sayılar, maça ilk 5'te çıkan isimlerden geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı 89-76 kazanmayı başardı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Fenerbahçe: Melih 16, Sloukas 14, Datome 2, Barış 2, Vesely 9, Antic 12, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed, Bogdanovic 6, Nunnally, Berk 9, Egehan 9

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 19, Shorter 22, Hummer 9, Morrison 19, Galloway 5, Yesukan 2, Taylan,Uğur

1. Periyot: 24-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 60-47 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alanlar: Galloway (Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler), Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)