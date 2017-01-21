Galatasaray transfer rotasını yeniden Vargas’a çevirdi

Hoffenheim’ın satmaya sıcak baktığı 27 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılıların dışında Flamengo takımı da ilgileniyor. Ancak Vargas, Avrupa’dan ayrılmayı düşünmüyor.

AMK GAZETE

Podolski'nin gitme ihtimali G.Saray'ı forvet transferi hamlesine mecbur bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Pato ve Adrian Lopez girişimlerinden sonuç çıkaramayınca bir ara Çin'e gideceği iddia edilen Eduardo Vargas için düğmeye bastı. Almanların ünlü dergisi Kicker'in haberine göre Hoffenheim, Şilili golcüyü satmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun en büyük iki talibinin Brezilya ligi takımlarından Flamengo ve G.Saray olduğu okuyuculara aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile satış listesine konulan Vargas için 7 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. Eğer Podolski satılırsa Vargas'ın bütçesi bu şekilde karşılanmış olacak. Şilili oyuncunun, Avrupa'da kalmak istemesi de G.Saray'ın elini güçlendiren diğer bir faktör olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılıların Hoffenheim kulübüyle sıkı şekilde pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor.