Giresunspor, Özgür Can ile güldü

Giresunspor sahasında Altınordu'yu Özgür Can Özcan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek play-off yarışını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından play-off yarışı yapan ev sahibi takım 27 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, İzmir temsilcisi 22 puanla ve maç fazlasıyla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Barış ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Arif’in sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

18. dakikada Abwo'nun pasında topla buluşan Volkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

24. dakikada Berkan'ın sağdan ortasında altıpasa yakın bir noktadan Recep’in kafa vuruşunda top kaleci Erce’den döndü. Dönen topa tekrar Recep’in kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

48. dakikada Özgür Can'ın pasında topla buluşan Dodo’nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Dilaver'in ortasında kale önünde Özgür Can, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

90+3. dakikada Jones'i düşüren Arif, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

Giresunspor: Eser, Dimitriadis, Volkan (Jones dk. 78), Abwo (Dilaver dk. 68), Berkan, Recep, Özgür Can, Dodo (Isaac dk. 68), Onur, Özgür, Hüsamettin

Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf Acer, Sinan, Serkan (Enis dk. 78), Erdoğan (Seydi dk. 85), Arif, Abdulkadir, Barış (Fatih dk. 58), Oğulcan, Yusuf Abdioğlu

Gol: Özgür Can (dk. 82) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Arif (dk. 90+3) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dimitriadis (dk. 29), Dilaver (dk. 90+4) (Giresunspor), Erdoğan (dk. 72) Oğuzhan (dk. 73) (Altınordu AŞ)