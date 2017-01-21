Hikmet Karaman: 10 numaraya can ve kalp dedik

Atiker Konyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, mücadeleyi değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın başında çok erken bir gol yediklerini dile getiren Hikmet Karaman, “Golden sonraki 10 dakikada saha içerisinde oyun düzenimiz golün getirmiş olduğu durumla demoralize oldu. Daha sonra da toparlanan özellikle ilk devrenin son 20 dakikasında 2-1, 3-1’i bulacak performans sergiledik. İkinci yarı galibiyeti düşünürken gol yedik. Biz, yine gol pozisyonu bulduk. Nihayetinde iyi oynayan, iyi mücadele eden istatistiklerde hem koşu mesafesi hem de alanı daraltan Konyaspor karşısında takımımız iyi mücadele etti. Bu durum bizim için yeterli değil. Biz alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyoruz. İyi oynayıp sahadan mağlup ayrılmak değil, bunu skora yansıtmamız gerekiyor. Bu yönde çalışma yapmak zorundayız. Konyaspor’u tebrik ediyoruz. Transfer yapmak zorundayız. 10 numaraya can ve kalp dedik. Bunu yapmak zorundayız. Başkan ve yönetim kuruluyla bu konuları konuşuyoruz. Bugün de detaylı bir görüşme yapacağız mutlaka. Bir sonuç almak zorundayız. Bizim de önümüzdeki hafta maçtan önce en azından bir oyuncuyu bitirmek zorundayız” şeklinde konuştu.