Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
22 Ocak 2017 13:30
GAZİANTEPSPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İlhan Cavcav’ın durumu kritik

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakımda tedavisi süren İlhan Cavcav'ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama geldi.
13:0221 Ocak 2017
0
İlhan Cavcav’ın durumu kritik

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Gençlerbirliği Kulübü yetkilileri efsane başkan İlhan Cavcav’ın hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ancak uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Cavcav’ın henüz hayatını kaybetmediği, ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. İlhan Cavcav Ankara Çankaya’da bulunan Güven Hastanesi’nde yoğun bakımda tutuluyor. Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, bu sabaha karşı Çankaya'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin hastanede olduğu bildirildi.

İlhan Cavcav’ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, İlhan Cavcav’ın yoğun bakımda makineye bağlı yaşatıldığını açıkladı. Hatipoğlu, Cavcav’ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00’ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler.”

Etiketler
Gençlerbirliği ilhan cavcav
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER