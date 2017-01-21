İlhan Cavcav’ın durumu kritik

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakımda tedavisi süren İlhan Cavcav'ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama geldi.

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Gençlerbirliği Kulübü yetkilileri efsane başkan İlhan Cavcav’ın hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ancak uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Cavcav’ın henüz hayatını kaybetmediği, ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. İlhan Cavcav Ankara Çankaya’da bulunan Güven Hastanesi’nde yoğun bakımda tutuluyor. Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, bu sabaha karşı Çankaya'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin hastanede olduğu bildirildi.