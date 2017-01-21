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23 Ocak 2017 20:00
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Jackson Martinez raporu bekliyor

Beşiktaş, golcü arayışlarında ilk hedefi olan Kolombiyalı yıldız jackson Martinez'in sakatlığını araştırıyor. Çin’den gelecek bilgiler, bu transferin kaderini çizecek.
11:1621 Ocak 2017
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Jackson Martinez raporu bekliyor

Ara transfer penceresinin kapanmasına günler kala golcü arayışları süren Beşiktaş, listesinin ilk sırasındaki Jackson Martinez için tüm şartları zorluyor. Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen Kolombiyalı forvete Kara Kartal'dan başka ciddi bir talip henüz çıkmadı.

21 Ocak 2017 Beşiktaş Ersan Gülüm`de mutlu sona ulaştı Bonservis bedeli talepeden Hebei Fortune kulübünü inadından vazgeçirmeyi başarantecrübeli savunmacı, 1yıl sonra Çin'den siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.Sezon sonuna kadar bedavaya kiralanacak milli stoperin resmi imzası artık an meselesi. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlı yönetim ise kulübüyle masaya oturmadan önce 30 yaşındaki yıldızın sakatlık raporlarını istedi. Sezon sonuna kadar kiralama teklifine hazırlanan Beşiktaş, marttan önce sahalara dönmesinin zor olduğu konuşulan Martinez'in raporları doğrultusunda bu transfere olumlu ya da olumsuz nokta koyacak.

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