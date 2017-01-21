Jackson Martinez raporu bekliyor

Beşiktaş, golcü arayışlarında ilk hedefi olan Kolombiyalı yıldız jackson Martinez'in sakatlığını araştırıyor. Çin’den gelecek bilgiler, bu transferin kaderini çizecek.

Ara transfer penceresinin kapanmasına günler kala golcü arayışları süren Beşiktaş, listesinin ilk sırasındaki Jackson Martinez için tüm şartları zorluyor. Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen Kolombiyalı forvete Kara Kartal'dan başka ciddi bir talip henüz çıkmadı.

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Siyah-beyazlı yönetim ise kulübüyle masaya oturmadan önce 30 yaşındaki yıldızın sakatlık raporlarını istedi. Sezon sonuna kadar kiralama teklifine hazırlanan Beşiktaş, marttan önce sahalara dönmesinin zor olduğu konuşulan Martinez'in raporları doğrultusunda bu transfere olumlu ya da olumsuz nokta koyacak.