Jan Olde Riekerink’ten Garry Rodrigues kararı

Fiziksel eksiğini hızla kapatmaya başlayan Garry Rodrigues’e tıpkı Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi ikinci devrede şans vermeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink, Kardemir Karabükspor maçına takımın en golcülerinden Yasin Öztekin ile başlayacak.

Atiker Konyaspor maçında oynadığı futbol ve verdiği gol pası ile büyük beğeni toplayan Garry Rodrigues, Karabük'te de sahaya ikinci yarıda dahil olacak. Transfer sürecinde PAOK'ta kadro dışı kaldığı için fiziksel eksiği bulunan Cape Verdeli futbolcu ile riske girmek istemeyen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, affedilen Yasin Öztekin'i sahaya 11'de sürecek.

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HAZIR OLACAK

Yorgun rakibe karşı Rodrigues'ten daha fazla verim alacağını düşünen Hollandalı çalıştırıcı, ikinci 45 dakikayı ise yeni transferi ile değerlendirecek. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçına kadar Garry Rodrigues'i tamamen hazırlamayı düşünen Jan Olde Riekerink, oyuncusunu ilerleyen dönem için ilk 11'e hazırlamış olacak.