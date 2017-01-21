Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor’a konuk oluyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun.
Ligde büyük çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, ligde iyi bir başlangıç yapmalarına karşın ilerleyen haftalarda büyük düşüş yaşayan Karabük karşısında 3 puan almak istiyor.
Kadrolar:
Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Seleznov
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski.