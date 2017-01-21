Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Karabükspor'un konuğu oluyor. Maçta canlı anlatım, canlı skor, istatistikler ve son gelişmeler burada...
17:3721 Ocak 2017
0
Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor’a konuk oluyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun.

Ligde büyük çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, ligde iyi bir başlangıç yapmalarına karşın ilerleyen haftalarda büyük düşüş yaşayan Karabük karşısında 3 puan almak istiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIKardemir Karabükspor – Galatasaray

Kadrolar:

Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski.

Etiketler
canlı izle canlı skor galatasaray Karabükspor süper lig
Son güncelleme: 18:56 | 21.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER