Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sezonun ikinci yarısına Atiker Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, bugün deplasmanda Kardemir Karabükspor’la karşı karşıya gelecek. Peki Kardemir Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son haftaların formda takımı Galatasaray'da gözler tamamen kritik Kardemir Karabükspor maçına çevrilmiş durumda. Ligde sahaya çıktığı son 6 maçtan 16 puanla ayrılmayı başaran sarı-kırmızılılar seriye devam etmek için hesaplarını yapıyor. Özellikle zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçının bulunduğu haftayı kazanıp, diğer maçları televizyondan izleme fırsatı bulacak Galatasaraylı futbolcular… Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanacak olan Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçen hafta kazanılan Atiker Konyaspor maçında sakatlık geçiren Semih Kaya, yoğun uğraşlar sonucunda Karabük kafilesine dahil edildi. Ancak başarılı futbolcunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa yedek mi bekleyeceği bugün netlik kazanacak. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, formayı Semih'e vermezse Elazığspor maçında beğeni toplayan yeni transfer Ahmet Çalık'ı sahaya sürecek.

KARDEMİR KARABÜKSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Kardemir Karabükspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet, Kerim, Gaman, Barış, Latovlevici, Kokalovic, Ceyhun, Lazarevic, İlhan, Tanase, Seleznyov

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Yasin, Selçuk, De Jong, Bruma, Podolski, Eren