Karşıyaka TOFAŞ deplasmanında galip

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Tofaş, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 86-80 yenildi.

Pınar Karşıyaka Green’in serbest atıştan bulduğu sayılarla başladığı karşılaşma Tofaş, Copeland’ın 3 sayılık isabetiyle karşılık verdi. Karşılaşmada iyi savunma yapan Tofaş, Mejia ve Crocker ile etkili olunca 6. dakikayı 10-4 önde kapattı. Muhammed Baygül’ün etkili performansıyla konuk ekip 8’inci dakikada 11-15 öne geçti. ve 1’inci Peryot’u 12-17 önde kapattı.

İlk bölümdeki etkili oyunu ikinci periyoda da yansıtan İzmir temsilcisi, 12. dakikayı 13-23 önce kapattı. Crocker ve İvanov’un sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Tofaş, 13. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirsede soyunma odasına 35-37 geride girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Ponitka ve Owens’in sayılarıyla 22. dakikada skoru 35-43’e çıkartan konuk ekip, Barış Ermiş ve Mejia’nın sayılarıyla karşılık vermesine rağmen 25’inci dakikayı 46-50 önce tamamladı. Kalan dakikalarda savunmadaki etkinliğini hücuma da yansıtan Bursa temsilcisi, 29’uncu dakikada farkı 1’e kadar düşürdü. Son dakikada Brown ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka final periyoduna da 64-59 üstün gitti.

Son periyotta da rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen İzmir temsilcisi, maçtan da 86-80 galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta Barış Ermiş ve İvanov 16 sayı üretirken, Pınar Karşıyaka’da Michael Summers 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: TOFAŞ

HAKEMLER: Murat Biricik , Ziya Özorhon , Can Mavisu

TOFAŞ: Barış Ermiş 16, Crocker 9, Mejia 15, Kaya Peker 7, Copeland 14, Yiğit Arslan 3, Micic , İvanov 16

PINAR KARŞIYAKA: Green 12, Brown 14, Ponitka 13, Owens 6, Summers 26, Petway , Muhammed Baygül 5, Akif Egemen Güven 0, Soner Şentürk

1. Periyot: 12-17

Devre: 35-37

3. Periyot: 59-64