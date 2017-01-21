Liverpool, Swansea’ya boyun eğdi!

Şampiyonluk yarışı yapan Liverpool, küme düşme hattındaki Swansea'ya sahasında 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Liverpool ile Swansea City karşılaştı. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kaybetti.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta 5 gol de 26 dakika içerisinde geldi. Swansea 48 ve 52. dakikalarda İspanyol forveti Llorente’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Liverpool rakibine 55 ve 69’da Firmino ile cevap verdi: 2-2. Maç son noktayı ise 74. dakikada Sigurdsson koydu. İzlandalı futbolcunun golü sonrasında 3-2’lik skor değişmezken Jürgen Klopp’un öğrencileri zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Bu sonuçla Kırmızılar 45 puanda kalırken, Swansea City 18 puana yükseldi.