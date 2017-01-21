Manchester City 2-2 Tottenham / Maç özeti

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta maçlarında Manchester United ile Tottenham arasındaki mücadele nefes kesti.

İngiltere Premier Lig’de haftanın maçı Manchester City ile Tottenham arasında oynandı. City’nin 2-0 öne geçtiği mücadelede Tottenham skoru 2-2’ye getirdi ve Eithad Stadium’dan 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi takım 49’da Leroy Sane ve 54’te Kevin De Bruyne’nin golleriyle öne geçti. Londra ekibi 58. dakikada Delle Alli ve 77’de Heung Min Son’un golleriyle skoru eşitledi.

Manchester City bu skorla birlikte 43 puana yükseldi, Tottenham ise haftayı 46 puanda kapadı.

İngiltere Premier Lig 23. hafta maçlarında Manchester City, West Ham United’a konuk olacak. Tottenham ise Sunderland deplasmanına gidecek.

İngiltere Premier Lig’de günün sonuçları şu şekilde:

Liverpool 2-3 Swansea CityBournemouth 2-2 WatfordCrystal Palace 0-1 EvertonMiddlesbrough 1-3 West Ham UnitedStoke City 1-1 Manchester UnitedWest Bromwich 2-0 Sunderland