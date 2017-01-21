O maçta deplasman yasağı kaldırıldı

TFF. 1. Lig'de bu hafta oynanacak Bandırmaspor - Denizlispor maçı için Bandırma İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun getirdiği deplasman yasağı kararı değiştirildi.

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda 22 Ocak Pazar günü oynanacak maç için Denizlispor taraftar grupları arasında daha önceki dönemlerde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan olaylar göz önüne alınarak Denizlispor taraftarı için getirilen deplasman yasağı kararında değişikliğe gidildi. Denizli Valiliği’nin Denizlispor Kulübü ve taraftar grupları ile yaptığı görüşmeler neticesinde seyirciler arasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmayacağı yönünde garanti alması ardından Bandırma İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından tekrar değerlendirilen deplasman yasağı kararının değiştirilerek kaldırıldığı bildirildi.

Samsunspor'dan dakikada binler kazandılar 2011-2012 sezonunda Samsunspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Uğur Boral ve eski Kayserisporlu Selim Teber'in kazandığı ücret dudak uçuklattı. İlgili Haberi Oku

Böylece Denizlispor taraftarının yarınki maça gelebilmesinin önü de açılmış oldu.