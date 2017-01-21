Real Madrid’in 3 puanı Sergio Ramos’tan

Real Madrid sahasında Malaga'yı kaptan Sergio Ramos'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga’nın 19. haftasında Real Madrid, Malaga’yı Santiago Bernabeu’da konuk etti. Geçen hafta Sevilla’ya yenilen Zidane’nın öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti.

Son haftalarında formda ismi Sergio Ramos’un 35 ve 43. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid 2-0 öne geçti. İlk yarını üstün geçen ev sahibi takım, Malaga’nın 63. dakikada Juanpi ile attığı gole engel olamadı: 2-1.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken, 1 maçı eksik olan Real Madrid 43 puana yükseldi. Malaga ise 21 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı.