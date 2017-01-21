Rıdvan Dilmen’den Cüneyt Çakır’a: Artık maç yönetmiyor, idare ediyor

Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında Karabükspor - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı ağır bir dille eleştirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Karabükspor – Galatasaray maçında verdiği kararlarla skora etki eden Cüneyt Çakır’ı eleştirdi. Çakır’ın maçı yönetmediğini, idare ettiğini söyleyen Dilmen, dünyaca ünlü hakemi eleştirdi.

İşte Dilmen’in Karabükspor – Galatasaray maçı değerlendirmesi:

Karabük’ün kazanması normal Galatasaray’ın eksikleri var, Sneijder gibi bir yaratıcı oyuncusu eksik. Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı. Kadıköy’e gidiyor, teslimiyeti var, Karabük’e gidiyor direnci yok. Taraftarı da mutsuz. Taraftar futbola gelir. Fenerbahçe’de taraftar gitmiyor oyun kötü diye. Basketbolda 15 bin kişi var.

Galatasaray geçen senenin başlarında 50 bin kişi ile oynuyordu. Muslera 5 üzerinde 2, Carole 1, De Jong 2, Selçuk 1, Yasin 2, Podolski 1, Bruma 1’i bile zor veririm.

Öyle bir teknik direktörün var ki sabah akşam gol yiyorsun kafayla. Yedikleri golün yarısından fazlası kafayla. Sen buna da bir çözüm bulmuyorsan… Karabük atıyor, Webo atıyor… Zaafın aynı, uzun stoperin yok, uzun bekin yok. Böylesine bir tablo normal. Karabük bu ligde sevimli bir takım. Antrenörü yakışıklı filan, hırslı… Teknik direktörü sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Galatasaray nereden çıktı bu maç diyor.

CÜNEYT ÇAKIR YORUMU

Cüneyt Çakır da maç yönetmiyor maalesef. Maçı idare etmeye başladı. Maç yönetilir idare edilmez. Skora göre davranıyor olmaz böyle bir şey,. Hakan’ı geç atıyor. Karabüklü oyuncu dirsek atıyor vermiyor. Yasin’e kararı soruyor. Yasin düzgün çocuk elle almış olsa söylerdi. Doğru karar verdi aslında. O kaldı kafada. 0-0 gitseydi maç vermezdi. Karabüksporlu oyuncular çok itiraz edince o pozisyon kafasında kaldı.