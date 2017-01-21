Riekerink: En azından 1 puanı hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 2-1'lik Karabükspor mağlubiyetini yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kardemir Karabükspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında darbe alan Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink, maçı değerlendirdi. Hollandalı hoca maçtan önce konuşulanlar uyguladıklarını ve kötü bir performans göstermediklerini belirterek, en azından 1 puanı hak ettiklerine inandığını söyledi.

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Hollandalı hocanın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Karabükspor defansif ve çok koşan bir takım… Bu tip takımlara karşı pozisyona girmek için sabırlı olmak lazımdı. Defansif anlamda arka koşularla pozisyon bir takımdı ve golü de böyle bulduk.

Bazı anlar maçın kaderini belirledi. Penaltıdan ziyade bize faul çalınması gerekiyordu. Cüneyt Çakır’ın bu kararı beni çok şaşırttı.

İkinci yarıda elimize maçı bitirecek büyük fırsat ele geçirdik ama golü bulamadık. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tempo yaptık ve doğru zamanda baskı uyguladık. Maçın kritik anları bizim lehimize değildi. En azından 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum.”

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