Şahan Gökbakar’a Recep İvedik 5 nedeniyle bir şok daha!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Recep İvedik 5 filminde geçen boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Recep İvedik serisinin 5. filmi Şahan Gökbakar’ın başını ağrıtmaya devam ediyor. Tepkiler üzerine Azerbaycanlı boksörün Recep İvedik’ten yumruk yediği ve güreştiği sahneleri filmden çıkarmak zorunda kalan Şahan Gökbakar, bir şokla daha karşı karşıya… Habertürk’te yer alan habere göre stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine düğmeye basan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüklerine birer yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerinden, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti.

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İZİN ALMADAN ÇEKİM YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmaya karar verdiği öğrenildi.