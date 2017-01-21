Son dakika haberi: Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de son haftalarda kötü bir grafik sergileyen Bursaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’de son olarak Adanaspor’a yenilen Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Bursaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” ifadesini yayınladı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Adanaspor’a 1-0 mağlup olan Bursaspor’un Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, “Yine kaybettik. İçeride kaybediyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı” dedi.

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Adanaspor’a 1-0 yenildikleri maç sonrası yaptığı basın toplantısında, “Yine kaybettik. İçeride kaybediyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı kazanacak oyunu oynadık. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Çok pozisyona girmesek de net pozisyona girdik. Adanaspor attığı golle bizi yendi. Onları da tebrik ediyoruz” dedi.

Rumen oyuncu Stancu’nun Adanaspor maçında oynamayacağının açıklanmasına rağmen oyuna alınmasına ilişkin sorulara ise Buruk, “Stancu, çok profesyonel oyuncu. İyi olmasa oynamaz. Baştan ilk 11’de başlamak istemediğini söyledi. Hem Stancu’nun, hem de doktorların raporu dahilinde sahaya sürdük. Sadece takım antrenmanı yapmamıştı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştı” diye konuştu.

‘BİZ BURADA KALICI DEĞİLİZ’

Taraftarların istifa çağrılarında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Fuat Buruk, “Biz Bursa’yı, Bursaspor’u çok seviyoruz. Bursaspor’un daha iyi olması için her şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Biz burada kalıcı değiliz. Burada çok değerli hocalar, başarılar elde etti ama enerji kaybolduğunda her şey bitmiştir. Burada olmaktan mutluyuz, ama noktayı biz koymayacağız. Bu şekilde gitmeyeceğini biz de biliyoruz. Gitmesini de istemiyoruz. Tribünler oyunculara enerji veriyor. O enerjinin bitmesini istemiyoruz. Oyuncular daha iyilerini yapabilir” şeklinde konuştu.

‘BİZ DAHA İYİ ŞEYLER YAPARIZ’

Bir basın mensubunun, ‘Ayrılık görülüyor mu?’ şeklindeki soruyu yanıtlayan Buruk, “Ayrılık görülüyor mu değil, zaten çok da beraber değiliz son zamanlarda. Biz enerji ile çalışan insanlarız. Maç günü olumsuz bir pozisyonda her şey değişiyor. Moral olarak geçen haftadan çok daha iyiyiz. Biz daha iyi şeyler yaparız burada, ama hep beraber olursak yaparız” diye konuştu.

‘NECİD KARİYERLİ OYUNCU AMA BURSASPOR’UN OYUNCUSU DEĞİL’

Çek oyuncu Tomas Necid’e Süper Lig’den teklifler olduğuna dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:“Necid ile ilgili hep söylüyorum. Necid kariyerli oyuncu ama, Bursaspor’un oyuncusu değil. Necid’den çok daha faydalı Kubilay, Sinan ve Deniz var. Necid’i oynattık ama istediğimiz verimi alamadık. Bu oyuncu bizim oyuncumuz değil, inşallah başka takıma gider oynar.”