Türk golfçüler Serik’te birinci oldu

Antalya'nın Serik İlçesi'nde Uluslararası Takım Şampiyonası kapsamında düzenlenen Avrupa Team Shield Şampiyonası'nda Türk golfçüler ilk sırada yer aldı.

PGA Avrupa’nın en prestijli takım müsabakası olarak nitelendirilen Uluslararası Takım Şampiyonası, bu yıl 3’üncü kez Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü’nde düzenlendi.

Her ülkenin ulusal şampiyonalarında ilk 3 sırayı alan profesyonel oyunculardan kurulu ekiplerle katıldığı organizasyonda 19 takım yarıştı. Gloria Golf Kulübü’nün yeni sahasında düzenlenen 4 günlük organizasyonun şampiyonu Almanya olurken, İskoçya ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.

Bireysel kategoride Alman Dennis Küpper toplamda eksi 18 ile birinci oldu. Küpper’i eksi 15 ile İskoç Greig Hutcheon ve eksi 12 ile İngiliz Paul Hendriksen izledi. Türk takımından Ulaş Karataş ise toplamda eksi 3 ile 57 oyuncu arasında 11’inci sırayı aldı.

Avrupa Team Shield Şampiyonası’nda ise Gencer Özcan, Hakan Yamaç ve Ulaş Karataş’tan oluşan Türk takımı toplamda 575 vuruşla ilk sırayı aldı.

Bu kategoride Rusya 589 vuruşla ikinci, Polonya ise 597 vuruşla üçüncü oldu. Gencer Özcan, Hakan Yamaç ve Ulaş Karataş kupalarını Gloria Golf Kulübü’nde düzenlenen gala gecesinde aldı. Türk bayrağı ile sahneye çıkan oyuncular elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.