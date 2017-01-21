‘Türk hakemliği ve Cüneyt Çakır iflas ettiler’

Karabükspor - Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimi, sosyal medyada büyük tartışmalar tarattı.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ve Karabükspor arasındaki mücadeleye futboldan çok Cüneyt Çakır damga vurdu. Pozisyon kısırlığı içinde geçen ilk yarıda skora Çakır’ın kararları etki etti.

Yasin Öztekin, golünden önce topa omzuyla dokunmasına rağmen yıldız oyuncunun elle oynadığına dair büyük itirazlar yapıldı. Tekrar görüntülerinde Yasin’in toğu omzuyla aldığı görüldü. Çakır buna rağmen oyunun durdurup Yasin’e “elle mi aldın” diye sordu. Cevap sonrasında deneyimli hakem santrayı gösterdi.

ÇOK TARTIŞMALI PENALTI KARARI

Dakikalar 31’i gösterirken Lionel Carole ve Seleznyov arasındaki mücadeleyi penaltı olarak yorumlayan Çakır’ın bu kararı çok tartışıldı. Sosyal medyada Çakır’ın bu kararına büyük tepkiler vardı. İki tartışmalı karardan sonra gelen gol ilk yarının skorunu belirlemiş oldu.