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Wolfsburg Mario Gomez’e duacı

Almanya Bundesliga'da yükselmeye çalışan Wolfsburg, 83. dakikada Mario Gomez'in golü ile 3 puan aldı.
19:2821 Ocak 2017
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Wolfsburg Mario Gomez’e duacı

Almanya Bundesliga 17. hafta maçında ligde zor günler yaşayan Wolfsburg, evinde Hamburg’u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım eski Beşiktaşlı Mario Gomez’in golüyle 1-0 kazandı.

Wolfsburg bu skorla birlikte 19 puana yükselirken, Hamburg 13 puanla düşme hattından çıkamadı.

Almanya Bundesliga’da bir sonraki hafta Wolfsburg evinde Augsburg’u konuk edecek. Hamburg ise deplasmanda Ingolstadt a konuk olacak.

Almanya Bundesliga’da bugün oynanan maçların skorları şu şekilde:

Augsburg 0-2 HoffenheimDarmstadt 0-0 M’GladbachSchalke 1-0 IngolstadtWerder Bremen 1-2 Dortmund

Etiketler
Almanya Bundesliga mario gomez wolfsburg
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