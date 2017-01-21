Ya SX2032 gol kralı olursa?

Dünya futbolunun gündemine geçen yıl giren video hakem uygulaması, önceki hafta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun yaptığı açıklama sonrasında Türk sporseverler arasında tartışılmaya başlandı.

Hakem cephesi, üzerlerinden büyük bir yükü alacağına inandıkları uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmeye kararlı. Tartışmaların büyük bölümü işin ‘teknik olarak nasıl işleyeceği' konusunda düğümleniyor. Ancak benim dahafarklı kaygılarım var.

‘İstemezükçü Yeniçeri acemi oğlanı' olma riskini göğüsleyerek, naçizane bir uyarıda bulunmam gerekirse; video hakem uygulamasının, sadece saha kenarında ‘tekrar oynat Uğurcum'dan ibaret kalmayacağıdır.

Maazallah bu iş, futbolcuların kan basıncından ve mimiklerinden kendisine ‘içinden küfrettiğini' tespit ederek onlara kırmızı kartın en okkalısını gösteren orta robot hakemlere kadar varabilir. Hele bu robot hakemlerin; deplasmanıydı, 3 büyüğüydü, ‘büyük başkanlar beni linç ederlerdi' gibi kaygılarının olmaması da cabası…

İşin hakemlerle sınırlı kalacağını düşünmek de biraz saflık olur… Futbolseverler bu konuda muhafazakâr olamaz ise iş; SX2032'nin, MN2033'ün asistleriyle gol kralı olduktan sonra kale arkasına paletlerinin üzerinde döne döne gidip sevinç yaşamasına kadar gider… Maçlara konfeti yerine 10 numara yağ ile gitmek istemiyorsak aman dikkat…