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GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:01
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GALATASARAY
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18 yaşındaki kız Bruma’yı rezil etti

Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı. 18 yaşındaki kız, Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediğini iddia ederek bu mesajları videolu olarak da paylaştı.
00:4722 Ocak 2017
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18 yaşındaki kız Bruma’yı rezil etti

Galatasaray’ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyayı kasıp kavuran bir diyalog ortaya çıktı. Sinem Ulusoy isimli 18 yaşında, İngilitere’de okuyan bir üniversite öğrencisi, Portekizli yıldızın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Bazı taraftarların mesajın sahte olduğunu dile getirdikten sonra, mesajın videolu halini paylaşan Ulusoy bu mesajların ardından sosyal medyada büyük hakaretlere uğradı.

Etiketler
bruma galatasaray instagram mesaj Sinem Ulusoy
Son güncelleme: 00:48 | 22.01.2017
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