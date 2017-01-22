Abdullah Avcı: Kazanmak için her yol mübah değildir

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanında aldıkları sezonun ilk yenilgisi sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, mücadeleyi değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, oyun kalitesinin düşük olduğu bir maç izlettiklerini belirtti.

Abdullah Avcı’nın sözleri şöyle;

“İki türlü baskı planımız vardı. Oyunu rakibin sağ tarafına baskı yapıp, orada etkili pres yapmak istiyorduk. Geçişler yapmak istiyorduk, duran toplarda 5 opsiyonumuz vardı. Ama Türkiye’de 1 haftadır “Fenerbahçe’nin final maçı” havası vardı. İlk yarım saat kaos futbolu vardı. İlk yarını son 10 dakika oyun oynamaya başladık. İkinci yarıya etkili başladık. Top sahada 52 dakika kalmış. Oyun kalitesi düşük bir maç oldu.

Sahanın içinde kazanmak için her yol mübah değildir. Futbolda bu yüzden gelişemiyoruz. Avrupa’da başarılı olamıyoruz. Fenerbahçe 7 puan gerimizdeydi bu akşam 4 puan gerideler! Son dakikalarda epey vakit geçirdiler. Bir yerde mutlaka mağlup olacaktık, burada olduk. Haftaya Bursaspor maçıyla yolumuza devam edeceğiz.”