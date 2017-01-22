Advocaat’tan sürpriz karar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'i Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ilk 11'de sürpriz bir tercihte bulundu.

Adanaspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkan Roman Neustadter, Kjaer’in iyileşmesiyle kulübenin yolunu tuttu. Mehmet Topal’ın sakatlığı nedeniyle Teknik Direktör Dick Advocaat, savunmanın önünde Josef-Ozan ikilisine yer verdi. Geçtiğimiz hafta da ilk 11’de sahaya çıkan ancak Josef-Mehmet Topal ikilisinin önünde oynayan Ozan Tufan, bu mücadelede Mehmet Topal’ın yerinde oynadı. Ozan’ın bölgesinde ise Alper Potuk sahaya çıktı.

Adanaspor mücadelesinde ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Aatif Chahechouhe, 18 kişilik kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Salih Uçan ilk 11’de yer aldı.