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OSMANLISPOR FK
22 Ocak 2017 13:32
OSMANLISPOR FK
1 - 2
ANTALYASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Akçay: Oynadık ve mağlup olduk

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası keyifsizdi.
17:2022 Ocak 2017
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Akçay: Oynadık ve mağlup olduk

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son dakikalarda yedikleri 2 golle Antalyaspor'a mağlup olmalarına “Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk” diyerek tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Osmanlıspor, son dakikalarda yedikleri 2 golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirme yapması beklenen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay skora tepki gösterdi. 1 dakika sürmeyen toplantıda kısa ve öz konuşacağını belirten Akçay, “Oynadık ve mağlup olduk” diyerek toplantıyı bitirdi.

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Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor
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