Altınordu golü unuttu

TFF 1. Lig'de 18'inci haftada deplasmanda Giresunspor'a 1-0 yenilen Altınordu'nun galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, bu periyotta kalesinde 9 gol gören Altınordu sadece 2 kez rakip fileleri sarstı.

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