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Altınordu golü unuttu

TFF 1. Lig'de 18'inci haftada deplasmanda Giresunspor'a 1-0 yenilen Altınordu'nun galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, bu periyotta kalesinde 9 gol gören Altınordu sadece 2 kez rakip fileleri sarstı.
12:0622 Ocak 2017
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Altınordu golü unuttu

Altınordu, son 6 haftada Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor’a 3-0, Giresun’a 1-0 yenilirken, Manisaspor ve Ümraniyespor’la 1-1, Elazığspor’la 0-0 berabere kaldı.

Kırmızı lacivertliler, son 5 deplasmandan ise sadece 1 puan çıkarabildi. Altınordu, galibiyet yüzü göremediği son 6 müsabakada 15 puan kaybederek play off hedefinin gerisinde kaldı.

Forvetleri Göksu ve Üstün’ü gönderip, Sivasspor’dan Hasan Kabze ile anlaşan Altınordu, deneyimli golcüye hafta içinde resmi imza attıracak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kadroda kalan tek santfror olan altyapı patentli Fatih’i son 2 karşılaşmada yedek soyundururken, sol kanat Erdoğan’ı gol umudu olarak sahaya sürdü. Ancak Erdoğan, da kırmızı lacivertli ekibin gol sorununa çare olamadı.

Altınordu’da 29 Ocak Pazar günü oynanacak Göztepe derbisi öncesi ön libero Arif’in kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi keyifleri kaçırdı.

Etiketler
altınordu tff 1.lig
Son güncelleme: 13:34 | 22.01.2017
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