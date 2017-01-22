Arsenal 90+8’de kazandı!

Arsenal 10 kişi kaldığı maçta Burnley'i 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 galip gelerek zirvede puan kayıplarının yaşandığı haftayı kazançlı kapattı.

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Arsenal ile Burnley karşılaştı. Emirates’teki mücadelede 2 penaltı, 3 gol ve 1 kırmızı kart çıktı. Arsenal rakibini 2-1 mağlup ederek Tottenham, Liverpool, Manchester City’nin puan kaybettiği haftada 2. sıraya yükseldi.

59. dakikada Mustafi ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 65. dakikada Xhaka’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Burnley 90+3’te penaltı kazandı. Topun başına geçen Andre Gray maça 1-1’lik beraberliği getirdi.

Galibiyeti kaçırmak üzere olan Arsenal ise 90+8’de güldü. Kazanılan penaltıyı Alexis Sanchez gole çevirerek takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Arsenal 47 puana yükselerek haftayı 2. sırada tamamladı. Burnley ise 26 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.