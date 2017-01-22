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Aslan rahat kazandı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odaeabank, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 19 sayı farkla yendi.
22:0622 Ocak 2017
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Aslan rahat kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftakarşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 90-71 yendi.Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 9. galibiyetini elde ederken, Demirİnşaat Büyükçekmece 9. kez yenildi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ali Şakacı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 2, Hayes 12, Eldridge 16, Caloiaro3, Stipanovic 18, Ceyhun Altay, Burak Can Yıldızlı 6, Buckner 7, Tayfun Erülkü 4,Mutlu Akpınar 3

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 26, Micov 8, Göksenin Köksal 14,Schilb 5, Pleiss 12, Diebler 11, Fitipaldo 8, Tyus 4, Orhan Haciyeva 2, Ege Arar,Can Korkmaz

1. Periyot: 14-22

Devre: 32-46

3. Periyot: 52-73

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