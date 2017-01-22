Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
22 Ocak 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bastian Schweinsteiger Süper Lig’e geliyor

Ofansif orta arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de son olarak Bastian Schweinsteiger ismi gündeme geldi.
10:2822 Ocak 2017
0
Bastian Schweinsteiger Süper Lig’e geliyor

Bayern Münih’ten Manchester United’a Hollandalı teknik adam Louis van Gaal tarafından transfer edilen Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger, takımın başına Portekizli Jose Mourinho’nun gelmesiyle birlikte fazla forma şansı bulamadı.

Yıldızı bir türlü Mourinho ile barışmayan 32 yaşındaki futbolcu, kendisine kulüp aramaya başladı. Habertürk’te yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı’nı da bıraktığını açıklayan orta saha oyuncusunda flaş gelişme yaşandı. Menajerlerin Bastian Schweinsteiger’i Fenerbahçe’ye önerdiği iddia edildi.

Etiketler
bastian Schweinsteiger Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 10:37 | 22.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER